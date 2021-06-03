Сенатори США у Києві зустрілися з міністром оборони та президентом [ Редактировать ]
Оборонна допомога й підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація Конгресу США. Сенатори зустрілися з міністром оборони та президентом.
Мета візиту підтримка програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та зовнішньою агресією.
Серед обговорюваних тем - надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки спорудження газогону "Північний Потік-2".
Джин Шахін, сенаторка від Демократичної партії США:
Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі, ми отримали чітку картину проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій, і завдяки цій інформації - аргументовано наполягатимемо на продовженні надання допомоги Україні.
Роберт Портман, сенатор від Республіканської партії США:
З президентом Зеленським ми також обговорили, яку ще допомогу Сполучені Штати можуть надати Україні і в економічному вимірі, і в питанні реформ та протидії російській дезінформації.
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