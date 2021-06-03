Оборонна допомога й підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація Конгресу США. Сенатори зустрілися з міністром оборони та президентом.

Мета візиту підтримка програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та зовнішньою агресією.

Серед обговорюваних тем - надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки спорудження газогону "Північний Потік-2".

Джин Шахін, сенаторка від Демократичної партії США:

Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі, ми отримали чітку картину проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій, і завдяки цій інформації - аргументовано наполягатимемо на продовженні надання допомоги Україні.

Роберт Портман, сенатор від Республіканської партії США: