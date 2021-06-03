У Євросоюзі анонсували санкції проти "Бєлавіа" та білоруських чиновників [ Редактировать ]
У Євросоюзі запровадять санкції проти білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" та десяти чиновників. Про це повідомило агентство "Рейтер".
Обмежувальні заходи будуть тимчасовими, діятимуть до оголошення основних санкцій проти Білорусі через затримання Романа Протасевича.
Перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до "чорного списку", у ЄС мають затвердити 21 червня. Нині повітряний простір для "Бєлавіа" закрили 20 європейських країн.
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