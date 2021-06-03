Кабмин предложил Раде расширить земельный налог: кому придется заплатить [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Кабинет министров предлагает ввести налогообложение земельным налогом земельных участков, права собственности на которые не оформлены, но они фактически используются. Такая норма содержится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№5600), который зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
Документ отменяет льготы по уплате за землю и земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов.
Также предлагается отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платой за землю (земель водного фонда, земель населенных пунктов, других земель несельскохозяйственного назначения).
Большинство положений законопроекта вступают в силу с 1 июля 2021 года.
Размер налога на землю в Украине зависит от нормативной денежной оценки с учетом коэффициента индексации. Земельные участки, оценка которых еще не проведена, облагаются налогом по единой ставке, установленной государством.
Размер налога для оцененных участков:
- не более 3% от нормативной денежной оценки для участков, которым проведена оценка;
- не более 1% для земель общего пользования;
- не менее 0,3% и не более 1% для сельхозугодий.
Напомним, что 11 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать общегосударственные налоги - то есть те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. В то же время изучается пересмотр "отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов".
Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира.
Как сообщали "Подробности", Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.
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