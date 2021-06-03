Жилье подорожает: Кабмин предложил ввести НДС на продажу квартир в новостройках [ Редактировать ]
Источник: Українські новини
Кабинет министров предлагает обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже жилья в новостройках. Такая норма содержится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№5600), который зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
Документ предполагает введение налогообложения НДС "первой поставки жилья". Этот термин означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставку услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.
Также в законопроекте есть пункт, которым предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.
Большинство положений законопроекта вступают в силу с 1 июля 2021 года.
Напомним, что 11 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать общегосударственные налоги - то есть те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. В то же время изучается пересмотр "отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов".
Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира.
Как сообщали "Подробности", Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.
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