В Украине появится реестр профессий [ Редактировать ]
В Украине появится реестр профессий. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4147. "За" проголосовали 256 депутатов. Закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками.
Документ нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.
Создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.
Согласно проекту, при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.
Тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.
У Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.
Ранее сообщалось, что Кабмин предложил Раде расширить земельный налог.
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