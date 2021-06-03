В Харьковской области пьяный и вооруженный ножом мужчина держал в заложниках бывшую гражданскую жену и собственного ребенка. Полицейские провели спецоперацию и освободили пленников, сообщает пресс-служба Нацполиции.

2 июня около 22:36 июня жительница села Гайдары сообщила на "102", что на ее подругу с ножом нападает ее бывший сожитель.

Как оказалось, пьяный 30-летний мужчина пришел к бывшей возлюбленной, чтобы встретиться со своим 4-летним сыном. Женщина стала скандалить по этому, а мужчина достал нож и начал угрожать, затолкав ее в дом.

На место выехали полицейские, спецназовцы "КОРД" и передвижная криминалистическая лаборатория. Во время переговоров мужчина согласился отпустить ребенка.

Еще через два часа переговоров захватчик отпустил и бывшую сожительницу, она не пострадала.

Мужчина задержан, против него открыли уголовное дело по факту захвата заложников (по ч. 1 ст. 147 УКУ) и покушение на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ). За свидание с сыном ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что полиция Донецкой области разыскивает Николая Орлова, сбежавшего из психиатрической больницы Мариуполя, куда его поместили на принудительное лечение после захвата заложников в отделении банка в декабре 2020 года.