ДТП с участием Daewoo Lanos и Toyota Hilux / Фото: Нацполиция Украины

Во вторник, 1 июня, в Харьковской области, в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое, произошло смертельное ДТП. Об сообщает региональное управление Нацполиции.

Так, столкнулись автомобили Toyota и Daewoo. Три человека погибли на месте.

За рулем автомобиля Toyota Hilux находился 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Пострадал также 52-летний водитель Toyota. Он госпитализирован.

В настоящее время продолжается осмотр места ДТП, устанавливаются свидетели. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Днепропетровской области погибли четыре человека. Также мы писали о том, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.