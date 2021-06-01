Смертельное ДТП на Харьковщине: три человека разбились [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, в Харьковской области, в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое, произошло смертельное ДТП. Об сообщает региональное управление Нацполиции.
Так, столкнулись автомобили Toyota и Daewoo. Три человека погибли на месте.
За рулем автомобиля Toyota Hilux находился 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Пострадал также 52-летний водитель Toyota. Он госпитализирован.
В настоящее время продолжается осмотр места ДТП, устанавливаются свидетели. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Днепропетровской области погибли четыре человека. Также мы писали о том, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.
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