В Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект, который расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля.

Так, ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Владельцев транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:

до 2% включительно - в размере 1700 грн;

от 2% до 5% - в размере 5100 грн;

от 5% до 10% - в размере 8500 грн;

от 10% до 20% - в размере 17 тысяч грн;

от 20% до 30% - в размере 34 тысяч грн;

более 30% - в размере 51 тысячи грн.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.

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