В четверг, 3 июня, задержанный в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич дал интервью в эфире государственного канала Беларуси ОНТ, в котором дал ряд показаний против себя и своих соратников.

Так, Протасевич заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает Александра Лукашенко.

Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу девятого числа (день выборов президента Беларуси)... И дальше я признавал, что призывы, которые публиковал в том числе и я, они стали следствием того, что на улице, собственно, начался бесконтрольный беспорядок.

Белорусского оппозиционера также спросили об отношении к Лукашенко:

Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую... тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он совершал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами.

Еще одно "признание" Протасевича касалось и белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Он заявил, что деятельность оппозиции финансируют литовские налогоплательщики и "частные спонсоры", а инициативе Белорусский дом в Варшаве польское правительство напрямую выделил 50 млн злотых.

Оппозиционер также назвал якобы цель санкций против Беларуси - чтобы ее экономика "рухнула быстрее. Если это произойдет, люди выйдут на улицы для того, чтобы ... это будут голодные бунты. И это, собственно, и является одной из целей экономических санкций".

Также Протасевич заявил, что за перехватом самолета, на котором он летел, может стоять член штаба Тихановской Даниил Богданович, с которым у Протасевича якобы был конфликт.

Кроме того, Протасевич раскритиковал Степана Путило, который вместе с ним основал Telegram канал NEXTA, и назвал последнего "дойной коровой".

Также блогер заявил, что его якобы пытались отстранить от различных проектов, которые основывала белорусская оппозиция.

Напомним, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса Романа Протасевича.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.