В пятницу, 4 июня, в Украину вернулся украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинской дипломатии, обвинения в отношении капитана были безосновательными.

Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по безосновательным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе.

Ранее мы писали о том, что у берегов Шри-Ланки затонуло судно с десятками тонн химикатов.

Напомним, что Шри-Ланка открыла границы для туристов.

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