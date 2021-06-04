На выходных, 5-6 июня, в Украину придет долгожданное потепление. Тем не менее в большинстве областей стоить ждать дождь. Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Суббота, 5 июня

В субботу будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем на западе составит +19+23, а ночью +10+13.

В северных регионах в этот день будет +19+21, а ночью +11+13.

В центре страны, в частности в Киеве, также солнечно. Днем температура воздуха составит +19+21, а ночью +10+13.

В восточных областях ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +17+19, а ночью +10+12.

На юге страны завтра днем будет +20+22, а ночью +11+13.

Воскресенье, 6 июня

В последний день недели дожди вернутся во все регионы. Однако, температура воздуха останется высокой.

Днем на востоке будет +19+21, а ночью +10+12.

В центральных областях днем будет +19+22, а ночью +10+13.

На юге страны днем синоптики прогнозируют +20+22, а ночью +11+13.

В западных областях днем будет +19+23, а ночью +10+13.

В Киеве в воскресенье будет тоже небольшой дожди. Днем в столице прогнозируют +20+22, а ночью +10+12.

Ранее мы писали о том, что на юг Украины надвигается шторм.

Также сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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