Мокрая и теплая погода: синоптики дали прогноз на выходные [ Редактировать ]
На выходных, 5-6 июня, в Украину придет долгожданное потепление. Тем не менее в большинстве областей стоить ждать дождь. Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.
Суббота, 5 июня
В субботу будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем на западе составит +19+23, а ночью +10+13.
- В северных регионах в этот день будет +19+21, а ночью +11+13.
- В центре страны, в частности в Киеве, также солнечно. Днем температура воздуха составит +19+21, а ночью +10+13.
- В восточных областях ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +17+19, а ночью +10+12.
- На юге страны завтра днем будет +20+22, а ночью +11+13.
Воскресенье, 6 июня
В последний день недели дожди вернутся во все регионы. Однако, температура воздуха останется высокой.
- Днем на востоке будет +19+21, а ночью +10+12.
- В центральных областях днем будет +19+22, а ночью +10+13.
- На юге страны днем синоптики прогнозируют +20+22, а ночью +11+13.
- В западных областях днем будет +19+23, а ночью +10+13.
- В Киеве в воскресенье будет тоже небольшой дожди. Днем в столице прогнозируют +20+22, а ночью +10+12.
Ранее мы писали о том, что на юг Украины надвигается шторм.
Также сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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