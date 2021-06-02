На юг Украины надвигается шторм [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, на юге Украины пройдут сильные дожди со штормовым ветром. В шести портах страны ограничили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
Грузовые операции с зерном из-за дождя в портах "Одесса", "Черноморск", "Николаев", "Ольвия", "Херсон" ограничены , а в порту "Южный" - ограничена лоцманская проводка из-за ветра.
Другие порты Одесского региона работают в штатном режиме. Канал Дунай - Черное море по устью Быстрое в дельте Дуная - открыт.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У полоні чергового циклону опинилися практично всі регіони
Такої холодної весни не було давно - у полоні чергового циклону опинилася практично вся Україна
На выходные, 29-30 мая, синоптики спрогнозировали ухудшение погоды
В четверг, 26 мая, в Украине будет тепло. Как сообщают синоптики, температура воздуха будет самой высокой среди той, которая ожидается в ближайшее время
В июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла