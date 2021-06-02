В среду, 2 июня, на юге Украины пройдут сильные дожди со штормовым ветром. В шести портах страны ограничили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Грузовые операции с зерном из-за дождя в портах "Одесса", "Черноморск", "Николаев", "Ольвия", "Херсон" ограничены , а в порту "Южный" - ограничена лоцманская проводка из-за ветра.

Другие порты Одесского региона работают в штатном режиме. Канал Дунай - Черное море по устью Быстрое в дельте Дуная - открыт.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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