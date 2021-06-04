В Киеве во время аукциона "Золотое сечение" с молотка ушла картина "Золотая ночь", которую написал украинский живописец Иван Марчук. Об этом сообщает портал Marbeks.

За полотно, которое было выставлено на торги из частной коллекции, боролись 7 покупателей. Пейзаж, вышедшей из-под кисти Марчука в 1981 году, выполнен акрилом в манере плентанизма. В итоге работа продалась за 96,8 тысяч долларов.

Отмечается, что работа стала знаковой в жизни художника, так как была написана в период его творческого расцвета. на картине изображен закат над рекой в украинском селе. пейзаж напоминает город Канев, который располагается над рекой Днепр. Известно, что предыдущая рекордная сумма продажи картины в Украине принадлежит также Ивану Марчуку. Тогда полотно ушло с молотка за 56,1 тысяч долларов.

Фото: Marbeks

Читайте также, самая большая картина в мире под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") на аукционе в Дубае была продана за $62 млн. Общая площадь полотна, разделенного на 70 частей, составляет почти 1600 кв. м., что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками.

Кроме того, работа известного анонимного художника Бэнкси из Великобритании, которую сам автор подарил одной из больниц родной страны, продали на аукционе за 23,1 миллиона долларов. Все средства от продажи картины пойдут для нужд Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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