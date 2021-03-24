Самая большая картина в мире под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") на аукционе в Дубае была продана за $62 млн. Об этом сообщает Khaleej Times.

Общая площадь полотна, разделенного на 70 частей, составляет почти 1600 кв. м., что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками. The Journey of Humanity официально занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире художественное полотно на холсте.

Исполинскую картину написал британский художник Саша Джафри (на фото), взяв за основу рисунки детей из 140 стран мира. Работа над ней продолжалась около восьми месяцев в дубайском отеле Atlantis. ​На создание картины мастер израсходовал 1065 кисточек и 6300 литров краски.

Изначально Джафри планировал разделить полотно на несколько частей и продать на аукционах в разных странах мира. Свою работу он оценивал в $30 млн.

Вырученные деньги британец пообещал перечислить Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО и другим международным благотворительным организациям, которые помагают детям в самых бедных странах мира.

Рекордную картину приобрел французский криптоинвестор Андрэ Абдун, проживающий в ОАЭ. Он намерен построить в Дубае музей, где выставит свое приобретение.

"Путешествие человечества" стало второй самой дорогой картиной среди ныне живущих художников. Рекорд удерживает картина английского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)". В ноябре 2018 года ее продали на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке за $90,3 млн.

Ранее сообщалось, что картину уличного художника Бэнкси, посвященную медикам, продали на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные 16,8 млн фунтов стерлингов.