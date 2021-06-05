В городе Сквира Киевской области в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб маленький ребенок. Об страшном инциденте сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Спасатели получили информацию о возгорании в частном двухэтажном доме ночью. Когда пожарные прибыли на место, то строение по улице Шолом Алейхема было охвачено огнем. В ходе работ по ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мальчика 2008 года рождения.

Отмечается, что на месте трагедии работали 3 единицы специальной техники, а также 8 человек личного состава. В настоящее время причину возгорания, а также обстоятельства смерти ребенка устанавливают правоохранители.

Ранее ы мы писали, что в Кропивницком во время пожара в частном жилом доме погибла четырехлетняя девочка. Также пострадала ее 17-летняя сестра, причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.

Кроме того, в Белой Церкви произошел пожар в жилом доме. Родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома, в итоге мальчик погиб, несмотря на все попытки отца проникнуть в горящее помещение и спасти его.

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