В четверг, 18 февраля, поздно вечером в Белой Церкви произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

По прибытию спасателями было установлено, что полностью горит одноэтажный жилой дом.

По информации соседей, родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания. Ребенок заживо сгорел.

Пожар удалось ликвидировать только в 6:07.

Ранее сообщалось, что в России взорвался торговый центр. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом. Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

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