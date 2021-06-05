Без медичної довідки та вчасно. Через місяць в Україні розпочнеться вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Відмінностей від торішніх умов вступу не так багато.

Втім, деякі новації таки запрацюють. Які саме?

Останні іспити, ЗНО, а далі - тривожний час очікування на результати зарахування до університету. Наталя щойно закінчила школу, й вже майже абітурієнтка. З майбутньою професією дівчина визначилася ще на початку весни.

Я керувалася двома речами: звісно, своїм внутрішнім баченням того, що я хочу, і прагматичною частиною.

Усі побажання Наталі зійшлися у спеціальність" маркетолог".

Наталя Колесник, абітурієнтка:

Це така річ, яка поєднує в собі і творчу частину, яка є в мені, в мені багато цього, тобто я малюю, співаю - все це і звісно прагматична, тому що ми живемо у 21 столітті й маркетинг є скрізь, тому що зараз настає повна діджиталізація.

Майже повністю цього року діджиталізували і вступну кампанію у ВИШі. І це - найголовніша відмінність від попередніх років, - розповідають у Міносвіти. За два тижні до подачі вступної заяви необхідно зареєструватися в державній освітній базі.

Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України:

Збільшується використання цифрових технологій для вступників - як до розширення категорії вступників, які можуть подавати документи в електронному вигляді, так і щодо того, щоб підтвердити своє навчання, завантаживши в систему копії документів і підтвердивши їх електронним цифровим підписом.

До речі, скористатися електронним цифровим підписом батьків - не вийде. Треба мати особистий. Що ж до подачі заяв у паперовому вигляді - ця норма досі залишається. Але скористатися нею можна лише в окремих випадках.

Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України:

Вступник закінчив школу за кордоном, його документів про загальну середню освіту немає в нашій базі даних і тому неможливо його підтягнути через реєстраційні дані вступника. І ще низка таких випадків - або людина користується особливими пільгами.

На бюджет, як і торік можна подати до п'яти заяв. Але вперше 2021-го приватні заклади вищої освіти зможуть набрати студентів за державним замовленням. Не передбачено в умовах прийому цього року подання медичної довідки. Втім, університети однаково можуть їх вимагати.

По-новому прийматимуть ВИШі абітурієнтів і з окупованих територій. Спочатку майбутні студенти мають обрати один зі спеціально створених освітніх центрів - або "Донбас-Україна" або "Крим-Україна". Скласти там українську мову та історію України плюс профільний вступний іспит, а потім очікувати на результат.

Щодо вибору майбутньої професії психологи радять передусім дослухатися до себе, а не до порад навколишніх.

Олена Рихальська, психологиня:

Вот, допустим, семейство скрипачей - и он тоже должен играть на скрипке, а он танцевать хочет или он рэп петь хочет. И с этой точки зрения родителям необходимо понять не только - насколько я хочу, каким бы мой ребенок был, а какой у него потенциал!

Найчастіше українські студенти, за даними МОН, обирають економічні, фінансові, правові та IT-спеціальності. На ринку ж праці остання - зараз найбільш затребувана й високооплачувана. На другому місці - сфера продажів. І все це буде актуальним навіть через п'ять років, - кажуть експерти. Й додають іще одну "позачасову" професію.

Сергій Марченко, засновник рекрутингової компанії:

Така проста річ, як сільське господарство. Україна - аграрна країна, у нас дуже великі площі орної землі й аграрний бізнес буде у нас завжди. Тобто майбутнє у людей, які займаються аграрним бізнесом в Україні теж є. Можливо там не буде таких зарплати, як в IT-бізнесі, але це також стабільна річ.

Строкам цьогорічної вступної кампанії до ВИШів коронавірус уже не завадить. Розпочнеться вона 14 липня. Ті, хто вступає за співбесідою або за результатами творчих конкурсів, мають подати заяви до 16 липня. Решта абітурієнтів - до 23 липня.