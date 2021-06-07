В селе Аркадьевка Броварского района Киевской области конфликт между соседями закончился убийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение о том, что 62-летний выпивший мужчина пришел к соседу и избил его сапой. Прибыв на место вызова, сотрудники патрульной полиции обнаружили во дворе окровавленное тело гостя.

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"Выяснилось, что причиной трагедии стали постоянные ссоры между мужчинами. На этот раз, вооружившись сапой, мужчина пошел выяснять отношения к соседям. Во время ссоры, не сдержав свою ярость, он ударил односельчанина сапой. За это хозяин дома схватил лопату и лом и в ответ нанес обидчику 8 ударов по голове и 4 удара по спине. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за совершение насилия в семье.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Мера пресечения изберет суд. Следствие продолжается.

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