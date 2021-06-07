Двенадцать ударов лопатой и ломом: конфликт между соседями закончился убийством [ Редактировать ]
В селе Аркадьевка Броварского района Киевской области конфликт между соседями закончился убийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В полицию поступило сообщение о том, что 62-летний выпивший мужчина пришел к соседу и избил его сапой. Прибыв на место вызова, сотрудники патрульной полиции обнаружили во дворе окровавленное тело гостя.
"Выяснилось, что причиной трагедии стали постоянные ссоры между мужчинами. На этот раз, вооружившись сапой, мужчина пошел выяснять отношения к соседям. Во время ссоры, не сдержав свою ярость, он ударил односельчанина сапой. За это хозяин дома схватил лопату и лом и в ответ нанес обидчику 8 ударов по голове и 4 удара по спине. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Известно, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за совершение насилия в семье.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Мера пресечения изберет суд. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя Uber Eats.
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