В США 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя службы доставки еды Uber Eats. Это произошло, когда она пыталась угнать автомобиль, сообщает internetua.com.

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Инцидент произошел 23 марта, когда двое подростков 13 и 15 лет с электрошокером напали на 66-летнего иммигранта Мохаммеда Анвара у Национального парка.

Они хотели похитить авто, однако мужчина отказался выйти из машины и нажал педаль газа. Уже через несколько минут автомобиль разбился и перевернулся, а водитель умер.

Девочке грозит максимальное наказание, она сможет выйти из тюрьмы, когда ей исполнится 21 год. Другая причастная к попытке угона автомобиля - 15-летняя девочка - признала себя виновной в убийстве в мае.

Ранее сообщалось, что убийца 11-летней Даши Лукьяненко не будет сидеть пожизненно.

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