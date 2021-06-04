13-летняя девочка призналась в убийстве водителя Uber Eats [ Редактировать ]
В США 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя службы доставки еды Uber Eats. Это произошло, когда она пыталась угнать автомобиль, сообщает internetua.com.
Инцидент произошел 23 марта, когда двое подростков 13 и 15 лет с электрошокером напали на 66-летнего иммигранта Мохаммеда Анвара у Национального парка.
Они хотели похитить авто, однако мужчина отказался выйти из машины и нажал педаль газа. Уже через несколько минут автомобиль разбился и перевернулся, а водитель умер.
Девочке грозит максимальное наказание, она сможет выйти из тюрьмы, когда ей исполнится 21 год. Другая причастная к попытке угона автомобиля - 15-летняя девочка - признала себя виновной в убийстве в мае.
Ранее сообщалось, что убийца 11-летней Даши Лукьяненко не будет сидеть пожизненно.
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