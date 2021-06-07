Раде рекомендуют увеличить территорию трех городов [ Редактировать ]
В Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной Раде рекомендуют одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491, сообщает информационное управление Аппарата Рады.
Отмечается, что соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.
Территорию города Миргород Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель; города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.
Границы города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.
"Заслушав информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, выяснив позицию членов комитета, комитет принял вывод рекомендовать Верховной раде принять проекты постановлений в целом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинцы пожаловались на главную проблему городов-миллионников.
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