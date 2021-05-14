В мегаполисах Украины жалуются на безопасность и транспорт Источник: Unsplash

Жители украинских миллионников оценили свои города "на тройку". Среди всех городов Украины лишь Львов оказался на первом месте с самым высоким средним баллом. Рейтинг составили аналитики OLX "Недвижимость" на основании опроса 15 тысяч украинцев, проживающих в крупных городах страны.

По результатам опроса Днепр и Одесса получили самые низкие оценки по критериям чистоты, безопасности и транспорта: днепрян беспокоит загрязнение города и страх поздно возвращаться домой, а одесситов — ситуация с дорогами.

Львов

Львов / Фото: Виктор Тарасюк

Крупнейший город Западной Украины признали лучшим в сравнении с другими сразу по двум показателям - безопасность (3,01) и чистота (3,23). Итоговый балл по всем аспектам — 3,1.

По сравнению с другими мегаполисами Украины, среди жителей Львова больше всего людей считают, что живут в чистом городе. 14% опрошенных делятся, что в их районах есть сортировочные баки для мусора.

В целом, львовяне очень довольны тем, как экстренные службы реагируют на их вызовы и готовы оперативно приехать на место, также они не боятся возвращаться домой ночью.

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Но в городе не все так гладко и есть куда стремиться. Жители предлагают ввести регулярные патрули полиции, добавить освещение на улицах и увеличить ответственность за нарушение порядка.

Чтобы сделать город еще чище, респонденты предлагают устраивать субботники, увеличить количество мусорных контейнеров и интенсивнее финансировать коммунальные службы.

Киев

Киев / Фото: Unsplash

Киев уступил первое место Львову и занял вторую позицию в рейтинге украинских миллионников. Однако столица выделяется на фоне остальных мегаполисов более качественным инфраструктурным обеспечением (3,44). Общая оценка по всем показателям — 3,05.

Киевляне говорят, у них достаточно продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков и торговых центров в пешей доступности от дома. Также жители гордятся количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок.

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В то же время киевляне, как и большинство жителей городов-миллионников Украины, недовольны транспортным обеспечением (2,79). Они говорят, что столица подходит для передвижения автобусами, троллейбусами или трамваями, но точно не на машине — ведь найти место для парковки довольно трудно.

Киев / Фото: Unsplash

Решение видят следующее — добавить больше остановок, увеличить количество сообщений общественным транспортом между соседними районами, убрать маршрутки и развивать муниципальный транспорт.

Чтобы еще улучшить инфраструктуру, предлагают прекратить стихийную застройку, оборудовать больше общественных пространств, открыть сады и школы.

Харьков

Харьков / Фото: Julia Rekamie

Восточный миллионник разместился посередине рейтинга и получил 3,02 по всем показателям. Его жители по сравнению с другими городами Украины выше оценивают транспортное обеспечение (2,9) и делятся, что могут довольно легко добираться до разных районов своего города.

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Даже в поздний час ходит транспорт, поэтому доехать домой для харьковчан не такая проблема, как в других мегаполисах. Для улучшения по этому критерию жители предлагают обновить транспортный парк, организовать больше паркомест и сделать проезд дешевле.

Харьков / Фото: Julia Rekamie

В то же время среди всех городов Харьков проигрывает по показателю безопасности (2,85). Жители часто слышат о преступности или сталкиваются с ней в своем городе, а для улучшения предлагают установить больше камер и бороться с наркозависимостью.

Одесса

Одесса / Фото: Unsplash

Мегаполис на побережье Черного моря разместился на 4 месте с общим баллом 3,01. Одесситы говорят, что их город — лучший по уровню жизни (3,18), и высоко оценивают свои отношения с соседями.

Однако они сильнее других жителей мегаполисов Украины недовольны транспортным сообщением (2,76) — жалуются на пробки и некачественные дороги.

Одесса / Фото: Mary Winchester

В качестве решения предлагают расширить дороги в городе, улучшить транспортные маршруты и построить метрополитен.

Днепр

Днепр

Последнее место в рейтинге занял Днепр - его оценили в 2,8 балла. Жители по сравнению с другими миллионниками выставили мегаполису низкие баллы по показателям безопасности (2,72), чистоты (2,57) и инфраструктуры (3,18).

Чтобы город стал более безопасным, предлагают улучшить освещение, устранить заброшенные места или просто не выходить на улицу.

Днепр

Для улучшения уровня чистоты есть идея развивать сознательность людей, вводить сортировку и стимулировать коммунальщиков лучше работать.

Ну, а чтобы усовершенствовать инфраструктуру, по мнению днепрян, следует открыть больше бассейнов и спортивных секций, создать дополнительные парковые зоны и поддерживать малый бизнес, чтобы и он мог вносить свой вклад в развитие города.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в ГСЧС назвали самые загрязненные города Украины. В то же время в Украине назвали самый дешевый город для жизни.