В Запорожье пьяный мужчина сообщил заявил в правоохранительные органы о "минировании" торгового центра "Украина". После проверки здания информация не подтвердилась.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Мужчина угрожал взрывом, потребовав получить 1 млн долларов и вертолет.

Полиция эвакуировала 400 граждан, проверила помещение, а также установили и задержали "минера".

В отдел полиции с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина", который расположенный на центральном проспекте города, заминирован. За неосуществление взрыва, гражданин требовал один миллион долларов и вертолет.

Сотрудники полиции также установили место проживания "минера", который, в ходе переговоров, был согласен только на 15 тысяч долларов.

Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Парню сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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