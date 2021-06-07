В Арктике растаял рекордно большой ледник [ Редактировать ]
В Арктике растаяла огромная глыба морского льда. Об этом пишет Scitech Daily.
Степень 2021 зима достигла на 21 марта связи с 2007-х года. Это - наименьшая степень зимнего морского льда в спутниковой записи.
Отметим, что размер протяженности арктического льда в 2021 году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров.
В NASA утверждают, что это на 880 000 квадратных километров ниже среднего максимума, зафиксированного в период с 1981 по 2010 год.
Территория площади отсутствия льда равна площади Украины и Италии вместе взятых.
Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Кубі лише нещодавно почала діяти заборона на вбивство пернатих, та навіть суворі закони не стають на заваді браконьєрам
"Закінчіть епоху кліток" - рух з таким гаслом набирає обертів у Євросоюзі
Хто масово вбиває українських бджіл, чому через це з прилавків зникає натуральний мед і як на захист пасік стала голлівудська актриса Анджеліна Джолі
Акцію протесту влаштували через те, що багато років потерпають від сусідства десятків підприємств
Лісники зізнаються: не люблять "сезон шашликів", і жартома додають - для них краще дощ, або сніг