В Арктике растаяла огромная глыба морского льда. Об этом пишет Scitech Daily.

Степень 2021 зима достигла на 21 марта связи с 2007-х года. Это - наименьшая степень зимнего морского льда в спутниковой записи.

Отметим, что размер протяженности арктического льда в 2021 году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров.

В NASA утверждают, что это на 880 000 квадратных километров ниже среднего максимума, зафиксированного в период с 1981 по 2010 год.

Территория площади отсутствия льда равна площади Украины и Италии вместе взятых.

Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.