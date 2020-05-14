Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу в Аравийском море. Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли Noctiluca scintillans в последние годы, из-за чего экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения.

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По словам сотрудника Колумбийского университета Хоакима Гоэс, зоопланктон и рыбы не питаются водорослью, скопления которой стали видны из космоса. Морские животные только страдают и гибнут в воде, которая портится от цветения Noctiluca scintillans.

"Это, вероятно, одно из самых драматических событий, которое мы наблюдали, связанное с изменением климата", - отметил Гоэс.

Исследователь уточнил, что ранее холодные ветры с Гималаев охлаждали воду в Аравийском море, заставляя слои различной температуры и плотности перемешиваться, обогащаясь питательными веществами и кислородом. Глобальное потепление ускорило таяние ледников, поэтому муссоны в Индийском океане стали теплее, и вода начала застаиваться.

Ранее сообщалось, что под Одессой предотвратили экологическую катастрофу.

Также мы писали о том, что в Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу.