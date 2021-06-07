США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине в связи с фактическим завершением строительства газопровода "Северный поток-2" . Речь идет о возмещениях, поскольку Киев может лишиться транзита газа из России в Европу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

По его словам, на сегодня с Германией активно идут переговоры и об интересах Украины.

"Чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого бы то ни было еще", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" посоветовал Украине пересмотреть условия транзита.

Также мы писали о том, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2". По его словам, поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.

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