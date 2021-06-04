"Северный поток-2": Путин заявил о завершении укладки первой нитки [ Редактировать ]
В пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2". Об этом сообщает ТАСС.
Газпром готов к наполнению газом "Северного потока-2".
По его словам, укладка первой нитки была завершена 2,5 часов назад.
Сегодня успешно завершена прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2".
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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