В пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2". Об этом сообщает ТАСС.

Газпром готов к наполнению газом "Северного потока-2".

По его словам, укладка первой нитки была завершена 2,5 часов назад.

Сегодня успешно завершена прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2".

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.

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