План розбудови успішної європейської та демократичної України презентували в "Європейській Солідарності".

Політсила напрацювала стратегію, яка дозволить на 100 відсотків реалізувати потенціал країни, заявив лідер партії. Петро Порошенко переконаний - відновленню економіки сприятимуть зменшення податків та справедлива судова система.

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність":

Усі, хто пов'язує з нами надію рух України до ЄС, на рух України до НАТО, надії на європейські реформи, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії. Ми команда з колосальним досвідом вирішення найскладніших проблем України і світу, ми команда з абсолютно чітким баченням стратегії. планів і абсолютно чіткими рецептами їх вирішення.