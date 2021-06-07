Петро Порошенко презентував стратегію розбудови європейської України [ Редактировать ]
План розбудови успішної європейської та демократичної України презентували в "Європейській Солідарності".
Політсила напрацювала стратегію, яка дозволить на 100 відсотків реалізувати потенціал країни, заявив лідер партії. Петро Порошенко переконаний - відновленню економіки сприятимуть зменшення податків та справедлива судова система.
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність":
Усі, хто пов'язує з нами надію рух України до ЄС, на рух України до НАТО, надії на європейські реформи, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії. Ми команда з колосальним досвідом вирішення найскладніших проблем України і світу, ми команда з абсолютно чітким баченням стратегії. планів і абсолютно чіткими рецептами їх вирішення.
по теме
На яких кордонах уже приймають такі цифрові довідки та куди готові пускати українських туристів?
У Європі лідер із захворюваності Франція - понад 8 тисяч заражень
Санкції проти Білорусі: перший пакет обмежень почне діяти вже цієї п'ятниці
Які аргументи приводять і коли для нас з вами нарешті приберуть усі авіа-обмеження?
Таке звернення до ЄС надіслала Литва. Черговий крок щодо ізоляції незаконної білоруської влади зробили і в НАТО - обмежили доступ до своєї штаб-квартири для посадовців цієї країни