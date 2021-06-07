В понедельник, 7 июня, специальные докладчики ООН выразили возмущение по поводу ареста, вероятных пыток и принудительного признания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении, распространенном в ООН.

Безрассудная манера, в которой Роман Протасевич был арестован, сообщение о том, что он, возможно, подвергался пыткам с целью получения ложного признания, отказ в доступе к адвокату, а также опасения, что ему может быть объявлен строгий судебный приговор, свидетельствуют о полном пренебрежении властями Беларуси международными нормами в области прав человека.

Докладчики выразили глубокую обеспокоенность относительно жизни Протасевича и призвали к немедленному освобождению его и других журналистов, правозащитников и активистов, задержанных в Беларуси.

Возмутительный способ, которым Протасевич был перехвачен и арестован, показывает, что нет границы, которую не может переступить это правительство, чтобы заставить замолчать критиков. Это вопиющий пример жестокого и беспощадного подавления всех независимых голосов с момента начала протестов против объявления результатов президентских выборов в августе 2020 года.

Они также напомнили, что в прошлом месяце власти провели обыск в офисе Tut.by, крупнейшего в стране независимого новостного интернет-сайта, который освещал протесты после выборов. Обыски также прошли в домах нескольких сотрудников, в результате чего были конфискованы документы.

Последние события показывают, что свобода СМИ в Беларуси попала в черную дыру, конца которой не видно.

Они также выразили серьезную обеспокоенность по поводу недавних поправок в законы о СМИ и о массовых мероприятиях, которые дают власти возможность блокировать работу какого-либо СМИ, который подает материалы, "угрожающие национальной безопасности".

Также нововведения предполагают, что власти могут блокировать доступ к веб-сайтам, которые распространяют информацию, "направленную ​​на одобрение экстремистской деятельности" или "способную нанести ущерб национальным интересам".

Эксперты призвали страны "усилить давление на белорусские власти, чтобы они прекратили нападения на свободу СМИ, освободили журналистов, правозащитников и других лиц, подвергшихся произвольному задержанию, и обеспечили независимое, прозрачное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, совершенных в контексте выборов, включая утверждения о пытках и задержаниях".

Пятеро специальных докладчиков, выступивших с заявлением, отслеживают проблемы соблюдения прав человека в Беларуси, а также права на свободу мирных собраний и ассоциаций во всем мире.

Они были назначены Советом по правам человека ООН в Женеве, не являются сотрудниками ООН и не получают плату в Организации.

Напомним, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса Романа Протасевича.

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