Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 602 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За сутки заболели 95 детей и 94 медработников.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 118 человек,
- выздоровели - 6 751 пациентов.
Сделано 33 355 ПЦР-тестов, 10 821 ИФА-тестов и 13 380 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 2 216 654 человек,
- умерли - 51 333 человек,
- выздоровели - 2 101 722 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) области.
Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.
Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
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