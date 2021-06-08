За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 602 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 95 детей и 94 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 118 человек,

выздоровели - 6 751 пациентов.

Сделано 33 355 ПЦР-тестов, 10 821 ИФА-тестов и 13 380 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 216 654 человек,

умерли - 51 333 человек,

выздоровели - 2 101 722 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) области.

Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.