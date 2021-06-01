Штаммам коронавируса дали "имена" [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения давать названия каждой новой мутации коронавируса. Цель - упростить для общественности оперирование информацией. Об этом сообщает NPR.
- Теперь мутация B.1.1.7, которая была впервые выявлена в Великобритании, будет называться Альфа.
- Вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, будет называться Бета.
- Вариант, первоначально обнаруженный в Бразилии и известный как P.1, будет называться Гамма.
- Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут Дельтой и Каппой.
Новые названия не будут официально заменять научные названия, уже присвоенные новым вариантам, но ВОЗ заявила, что делает такое изменение в попытке избежать нагнетания стигмы в отношении стран, где появляются новые штаммы.
Хотя у них есть свои преимущества, эти научные названия могут быть трудными для произнесения и запоминания, и они склонны к неправильному информированию.
Там также добавили, что из-за сложности официальных названий люди часто называют варианты по местам их обнаружения, что является стигматизирующим и дискриминационным.
Ранее мы писали о том, что в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Также сообщалось, что французские медики обнаружили крайне опасную мутацию коронавируса.
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