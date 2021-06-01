Во вторник, 1 июня, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Об этом он сообщил в Facebook.

Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.

Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок.

Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19.

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