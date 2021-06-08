В Европейском союзе призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не ожидая утверждения общеевропейского документа. Это поможет подготовиться к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента.

"Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, и мы были бы готовы к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе, сохранив при этом определенные ограничения", - отметил он.

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Еврокомиссар также добавил, что Европейская комиссия запустила интернет-портал для проверки подлинности санитарных сертификатов, подчеркнув, что семь стран ЕС уже приступили к выдаче таких документов.

"С 10 мая 26 стран-членов протестировали свою способность присоединиться к выдаче, и сегодня еще десять стран готовы начать этот процесс", - сказал он.

Рейндерс отметил, что зеленый цифровой сертификат не должен стать поводом для дискриминации тех, кто хочет путешествовать, но по разным причинам не может пройти вакцинацию.

"Мы должны обеспечить соблюдение права на свободное перемещение и гарантировать право въезда по результатам ПЦР-тестов или антигенных тестов. Надеюсь, что в ближайшие недели удастся достигнуть прогресса в вопросе цен на эти тесты, чтобы сделать их доступными для всех жителей всех стран-членов", - подытожил он.

Ранее мы писали о том, что COVID-сертификат будет действителен для стран вне ЕС.

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