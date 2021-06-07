Граждане Украины, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Данный документ украинцы смогут использовать для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что свидетельство отличается от "ковидного сертификата" - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

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Так, международное свидетельство о вакцинации:

- уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

- свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

- можно получить только в бумажном формате;

- выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

- будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

В то же время COVID-сертификат:

- будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

- будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;

- можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через "Дию".

В Минздраве добавили, что сейчас планируется разработать две версии "ковидных сертификатов": внутренний - для использования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.

"Из-за того что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.

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