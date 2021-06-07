Международное свидетельство о вакцинации: как получить и зачем оно нужно [ Редактировать ]
Граждане Украины, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Данный документ украинцы смогут использовать для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что свидетельство отличается от "ковидного сертификата" - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.
Так, международное свидетельство о вакцинации:
- уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;
- свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;
- можно получить только в бумажном формате;
- выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;
- будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.
В то же время COVID-сертификат:
- будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;
- будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;
- можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через "Дию".
В Минздраве добавили, что сейчас планируется разработать две версии "ковидных сертификатов": внутренний - для использования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.
"Из-за того что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.
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