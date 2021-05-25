Введение COVID-сертификатов: в ЕС сделали заявление [ Редактировать ]
На саммите лидеров Европейского союза было принято заявление с призывом как можно быстрее внедрить сертификаты вакцинации от COVID. Это необходимо для того, чтобы открыть внешние границы ЕС.
Об этом сообщил официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.
В частности, он опубликовал фрагмент итогового заявления саммита лидеров ЕС.
"Совет Европы приветствует соглашение по цифровому COVID-сертификату и призывает к его скорейшему внедрению. В качестве следующего шага для облегчения свободного передвижения в ЕС необходимо до середины июня пересмотреть решение Совета о поездках в ЕС", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в ЕС введут сертификаты вакцинации в течение трех месяцев. Также мы писали о том, что в Минздраве сделали заявление по выдаче COVID-сертификатов в Украине.
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