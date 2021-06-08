В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В среду, 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".
Так, днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).
I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий
Кроме того, 9 июня в большинстве районов Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.
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