В атмосфері Землі шаленими темпами збільшується рівень вуглекислого газу [ Редактировать ]
В атмосфері Землі значно підвищився рівень вуглекислого газу, - до такого висновку дійшли вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.
Згідно з їхніми даними, рівень СО2 на 50 відсотків вищий, ніж сорок років тому - ще до індустріальної епохи. Дослідники зазначають, що саме кількість вуглекислого газу в атмосфері впливає на зміну клімату.
Аби сповільнити цей процес, людство намагається зменшити використання викопного палива.
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