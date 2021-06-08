Рівень вуглекислого газу в атмосфері на 50 відсотків вищий, ніж сорок років тому

В атмосфері Землі значно підвищився рівень вуглекислого газу, - до такого висновку дійшли вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Згідно з їхніми даними, рівень СО2 на 50 відсотків вищий, ніж сорок років тому - ще до індустріальної епохи. Дослідники зазначають, що саме кількість вуглекислого газу в атмосфері впливає на зміну клімату.

Аби сповільнити цей процес, людство намагається зменшити використання викопного палива.