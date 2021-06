Американский телеканал о живой природе National Geographic официально признал существование пятого океана - Южного. Такое признание решили приурочить ко Всемирному дню океанов, говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Южный океан является центром южного полушария. Он непосредственно окружает Антарктиду, простираясь от береговой линии континента до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скотия. Границы океана касаются трех других океанов - Атлантического, Индийского и Тихого.

Предел Южного океана в 60 ° южной широты примерно совпадает с антарктическим циркумполярным течением, которое, по данным National Geographic, делает воду более холодной и менее соленой, чем та, что находится к северу от региона. Это течение, возраст которого оценивается примерно в 34 миллионов лет, делает экологию Южного океана особой, обеспечивая уникальную среду обитания для тысяч видов.

