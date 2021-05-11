Вчені уточнили глибину найбільших впадин світового океану [ Редактировать ]
Науковці встановили точну глибину найбільших впадин світового океану. Тепер серед них - уже офіційно - Яванський жолоб, впадина Моллой та глибина Мілуокі.
Five Deeps - це перша пілотована місія спуску до найвіддаленіших точок у кожному з п'яти океанів. Для досліджень міжнародна група з 30 дослідників використала унікальні субмарини.
Крім глибини, вчені фіксували дані про життя у глибинах океану, а також тестували новітні екологічні технології, які дозволяють ретельніше вивчати підводний морський простір.
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