Для досліджень міжнародна група з 30 дослідників використала унікальні субмарини

Науковці встановили точну глибину найбільших впадин світового океану. Тепер серед них - уже офіційно - Яванський жолоб, впадина Моллой та глибина Мілуокі.

Five Deeps - це перша пілотована місія спуску до найвіддаленіших точок у кожному з п'яти океанів. Для досліджень міжнародна група з 30 дослідників використала унікальні субмарини.

Крім глибини, вчені фіксували дані про життя у глибинах океану, а також тестували новітні екологічні технології, які дозволяють ретельніше вивчати підводний морський простір.