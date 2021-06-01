SpaceX строит гигантский космопорт посреди океана [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
SpaceX строит свой первый плавучий космодром и вскоре проект будет завершен. Планируется, что запуск первой ракеты с него состоится уже в 2022 году. Генеральный директор SpaceX Илон Маск поделился этими подробностями о ходе строительства.
Ускорить процесс помог тот факт, что космодром сроится на основе двух переоборудованных нефтяных вышек, которые SpaceX приобрела в этом году, чтобы превратить их в плавучие стартовые и посадочные площадки для своей будущей многоразовой ракеты Starship.
Покупка SpaceX двух буровых установок в начале этого года была связана с созданием "Деймоса" и "Фобоса" – двух плавучих космодромов, названных в честь лун Марса. Они будут действовать как офшорные плацдармы для запусков Starship.
Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7— Elon Musk (@elonmusk) 30 мая 2021 г.
Название также уместно, потому что в конечном итоге Starship будет обеспечивать доставку людей и полезных грузов на Красную планету и обратно.
Маск и SpaceX ранее поделились своим видением будущего, в котором космодромы, такие как "Деймос", будут расположены в пределах удобной досягаемости от основных узлов по всему миру, что позволит SpaceX управлять глобальной сетью гиперзвуковых путешествий с использованием звездолетов.
Однако перед этим SpaceX будет стремиться провести испытания орбитального полета Starship, который все еще находится в стадии разработки, как и сопутствующий его ускоритель Super Heavy.
Ранее в этом году компания добилась значительных успехов в своей программе Starship, выполнив запуск и посадку с большой высоты на своем полигоне Starbase в Техасе.
Запуски ракет Starship проходили не очень гладко, к примеру, недавно катастрофу успели остановить за мгновение до запуска.
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