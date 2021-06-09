Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес подписала многолетний контракт с Netflix. Ее продюсерская телекомпания Nuyorican Productions будет создавать фильмы для популярной стриминговой платформы, сообщает издание Variety.

Отмечается, что вместе с Лопес сотрудничать с Netflix также будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас.

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Исполнительница намерена привлечь к созданию фильмов еще больше представительниц женского пола - актрис, писательниц, режиссеров.

В Netflix подчеркнули, что очень рады партнерству с компанией Дженнифер.

Недавно стало известно, что Джей Ло станет звездой двух новых проектов платформы. Она сыграет убийцу в боевике "Мать" режиссера Ники Каро и специального агента ФБР Нину Герреро в криминальном триллере "Шифр".

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес снова сошлась с Беном Аффлеком. 48-летний Бен Аффлек и 51-летняя Дженнифер Лопес вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.

Также мы писали о том, что Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом.

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