Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом [ Редактировать ]
Крупнейший стриминговый сервис Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с участием популярного голливудского актера Джонни Деппа.
При этом фильмы с Деппом все еще доступны за пределами Соединенных Штатов, сообщает The Geek Buzz.
Вероятно, такое решение Netflix связано с недавним проигрышем актера дела против The Sun в Высоком суде Великобритании, который в ноябре этого года пришел к заключению, что актер, начиная с 2013 года, избил свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд 12 раз.
В своем решении судья Никол заявил, что признает, что Эмбер Херд была жертвой постоянных и многократных нападений Деппа.
К слову, Джонни Депп также фигурировал в язвительной статье The Hollywood Reporter в начале этого месяца, в которой несколько голливудских инсайдеров изображали его монстром.
Примечательно, что другой американский стриминговый сервис Disney+, по данным СМИ, пока не удалял "Пиратов Карибского моря" с Деппом со своей платформы.
Ранее сообщалось, что фильмы и сериалы на Netflix станут бесплатными.
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