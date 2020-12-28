Крупнейший стриминговый сервис Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с участием популярного голливудского актера Джонни Деппа.

При этом фильмы с Деппом все еще доступны за пределами Соединенных Штатов, сообщает The Geek Buzz.

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Вероятно, такое решение Netflix связано с недавним проигрышем актера дела против The Sun в Высоком суде Великобритании, который в ноябре этого года пришел к заключению, что актер, начиная с 2013 года, избил свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд 12 раз.

В своем решении судья Никол заявил, что признает, что Эмбер Херд была жертвой постоянных и многократных нападений Деппа.

К слову, Джонни Депп также фигурировал в язвительной статье The Hollywood Reporter в начале этого месяца, в которой несколько голливудских инсайдеров изображали его монстром.

Примечательно, что другой американский стриминговый сервис Disney+, по данным СМИ, пока не удалял "Пиратов Карибского моря" с Деппом со своей платформы.

Ранее сообщалось, что фильмы и сериалы на Netflix станут бесплатными.

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