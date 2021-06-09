Военный самолет МиГ-29, принадлежащий Военно-воздушным силам Болгарии, во время тактических учений Шабла-21 рухнул в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Воздушное судно потеряло связь с центром контроля в 00:45 по местному времени. В настоящее время проходит масштабная спасательная операция, целью которой является поиск пилота.

Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС.

Отмечается, что в связи с инцидентом военные учения и маневры были прекращены. Спасатели обследуют территориальные воды Болгарии.

Ранее мы писали, что на северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб мужчина-плот, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

Кроме того, в Польше во время учений самолет МиГ-29 военно-воздушных сил страны открыл огонь по такому же воздушному судну, летевшему с ним в паре. В результате обстрела в конструкции фюзеляжа образовались пробоины. В связи с этим истребитель не подлежит ремонту.

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