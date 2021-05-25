На северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб человек.Об этом сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США.

В настоящее время на месте падения работают федеральные и местные службы быстрого реагирования. Была перекрыта территория около 11 километров к северо-востоку от центра города. Имя погибшего пока остается неизвестным.

Отмечается, что упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

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Кроме того, в штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США. Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 по киевскому времени), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс, к северо-востоку от Норфолка.

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