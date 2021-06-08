В Польше во время учений самолет МиГ-29 военно-воздушных сил страны открыл огонь по такому же воздушному судну, летевшему с ним в паре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.

Инцидент произошел на полигоне в Надажице Великопольского воеводства. Он произошел из-за ошибки пилота, который случайно нажал на курок 30-миллиметровой пушки. Однако пилот пострадавшего судна, несмотря на повреждения сумел безопасно посадить самолет.

Отмечается, что в результате обстрела в конструкции фюзеляжа образовались пробоины. В связи с этим истребитель не подлежит ремонту. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Ранее мы писали, что в Литве на учениях НАТО "Беовульф" в результате несчастного случая погиб немецкий военный. Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево, расследованием инцидента занимается немецкая военная полиция и власти Литвы.

Кроме того, в Ливии разбился самолет МиГ-21, выполняя полет во время военного парада на базе Бенина Ливийской национальной армии в городе Бенгази. Мероприятие проходило на востоке страны по случаю седьмой годовщины запуска операции "Достоинство Ливии".

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