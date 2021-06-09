Инфляция резко ускорилась: что подорожало в мае [ Редактировать ]
В мае 2021 года по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине выросли на 1,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отметим, что с начала 2021 года рост цен составил 6,1%.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле).
Продукты питания в Украине за май подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали: фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8%, мясо и мясо-продукты - на 1,8%. В то же время яйца подешевели на 17,5%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь - упали на 0,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали - без изменений.
Ранее мы писали о том, что в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Цена за поездку в киевском общественном транспорте гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен, в настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.
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