Цены на проезд: еще один регион поднял тарифы [ Редактировать ]
В Виннице с 1 июня 2021 года будет поднята стоимость проезда до 10 гривен. Перевозчики пообещали сохранить бесплатный проезд для льготных категорий граждан, при этом школьники вплоть до 6 класса смогут передвигаться по городу за полцены во время обучения. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Винницы.
Также появится тариф в 12 гривен за одну поездку для пассажиров, которые следуют в присоединенные к Виннице общинам либо из них. Нововведение начнет действовать на маршрутах №30А и №30Б) и на ночном маршруте №25Н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).
Отмечается, что перевозчики должны будут оснастить весь свой подвижной состав валидаторами, с помощью которых можно будет осуществлять оплату проезда в безналичном режиме.
Ранее мы писали, что исполнительный комитет Львовского городского совета поднял стоимость проезда в общественном транспорте до 10 гривен. Цену повысили, "учитывая рост цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительный рост заработной платы, рост цен на запчасти".
Кроме того, в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Цена за поездку в киевском общественном транспорте гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен, в настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.
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