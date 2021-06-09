Відсьогодні в усіх регіонах України офіційно діятимуть карантинні правила зеленої зони, - про це на засіданні Уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, щойно епідемічна ситуація погіршиться, кольорова палітра областей зміниться. "Зелена зона" означає, що з карантинних обмежень залишаються маски та соціальна дистанція.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: