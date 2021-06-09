В Україні послабили карантинні обмеження до рівня "зеленої зони" [ Редактировать ]
Відсьогодні в усіх регіонах України офіційно діятимуть карантинні правила зеленої зони, - про це на засіданні Уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, щойно епідемічна ситуація погіршиться, кольорова палітра областей зміниться. "Зелена зона" означає, що з карантинних обмежень залишаються маски та соціальна дистанція.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Ми повинні залишити основні протиепідеміологічні обмеження, зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях і транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.
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