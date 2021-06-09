В среду, 9 июня, глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине заявил о том, что отказ поставлять Украине вооружение может обернуться новыми актами агрессии со стороны России.

Так, Кулеба выразил надежду, что этого не произойдет и конфликт на Донбассе удастся урегулировать дипломатическим путем.

Но мы должны быть откровенными: если эти усилия не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину.

"А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться. Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать", - добавил он.

Нет никакого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей, мы не являемся под эмбарго на оружие, мы являемся ответственным участником международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине.

Кулеба также напомнил, что Украина использует оружие для защиты от агрессора.

Потому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставку оружия для Украины.

В ответ Маас заверил, что Германия останется самым большим двусторонним партнером и донором для Украины.

Если посмотреть на разнообразные программы поддержки реформ, которые у нас есть, если какие-то дополнительные возможности для поддержки необходимы - мы можем это расширить.

"Когда мы вместе с господином Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в нормандском формате, в котором Германия, Франция будут иметь роль посредников, если бы я во время этого телефонного разговора сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, я думаю, что этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", - сказал немецкий министр.

Мы хотим делать в дальнейшем вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, что касается благосостояния населения, мы хотим также поддерживать интересы Украины в сфере безопасности, и мы хотим сделать вклад в то, чтобы на Донбассе воцарился мир, это наши приоритеты, и Украина может и в дальнейшем на это полагаться.

Ранее у Меркель подтвердили, что не разрешат поставку оружия Украине. Также мы писали о том, что Байден заявил о готовности защищать Японию при помощи ядерного оружия.

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