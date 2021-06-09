В среду, 9 июня, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ.

Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии.

Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.

Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживают оккупационные власти в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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