Кравчук призвал освободить четырех тяжелобольных украинцев [ Редактировать ]
В среду, 9 июня, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ.
Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии.
Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.
Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживают оккупационные власти в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения.
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