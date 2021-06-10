Закон об электронных трудовых книжках вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня, в Украине вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. Так, в стране вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
10 июня 2021 вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.
В течение пяти лет ведомство должно включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.
В ПФУ добавляют, что при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица, пенсию по возрасту будут назначать автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.
В то же время уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.
Ранее сообщалось, что Рада изменит закон о помощи семьям с детьми.
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